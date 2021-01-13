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Tahliye edilince yurt dışına kaçan FETÖ sanığı eski binbaşıya hapis cezası

13.01.2021 15:26 | Son Güncelleme:
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Tahliye edilince yurt dışına kaçan FETÖ sanığı eski binbaşıya hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü"ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edildikten sonra yurt dışına kaçan eski deniz binbaşı Cafer Topkaya, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, 21 Şubat 2018'deki celsede sorgusu yapılan sanık Topkaya'nın hakkındaki aramaya rağmen yaklaşık 3 yıldır firari olduğu zapta geçirildi.

Ardından dosyanın tamamlandığı gerekçesiyle mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre firari sanık Topkaya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- ByLock kullanıcısı

İddianameye göre Topkaya, FETÖ soruşturması kapsamında 13 Ekim 2016'da gözaltına alındı.

Darbe girişiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi sekteye uğratmak için açılan kara propaganda hesaplarından birinin 17 Ekim 2014'te Topkaya tarafından aktive edildiği, 21 Eylül 2016'da kullanılmaya başlandığı tespit edildi.

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Topkaya, yargılaması devam ettiği sırada, 21 Şubat 2018'de adli kontrol şartıyla tahliye edildikten sonra kayıplara karıştı.

Firari Topkaya, 9 Ağustos'ta "Deutche Welle-DW" internet sitesine verdiği röportajda, Belçika hükümetince sığınma talebinin kabul edildiğini söyledi.

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