YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Tahliye memurlarını kapısında görünce bıçak ve satırla direndi, polisler kalkanlarla balkondan girdi

Tahliye memurlarını kapısında görünce bıçak ve satırla direndi, polisler kalkanlarla balkondan girdi

07.11.2023 14:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da tahliye memurlarını kapısında gören kadın, ekiplere bıçak ve satırla direndi.

Polis ekiplerinin kalkanlarla balkondan girdiği kadın ve kızı ikna edilerek aşağı indirildi. Bu sırada görüntülenmesini istemeyen genç kız ise gazetecilere saldırdı. Anne ve kızı polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilerek anne hastaneye, kız ise karakola götürüldü.
Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6492 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; site içerisinde bulunan 3 katlı binanın 3’üncü katının sahibi kiracısı Şerife E.’den evini boşaltmasını istedi. İddiaya göre kiracısının evi boşaltmaması üzerine ev sahibi mahkemeye başvurdu. 2 yıl süren davanın ardından mahkeme tahliye kararı alınca icra memurları kararı uygulamak üzere adrese geldi. Şerife E. ve kızı Sude E. icra memurlarına direnerek adresten gitmelerini istedi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karşısında gören kadın, eline bıçak ve satır alarak balkona çıktı. Polis ekipleri kadına müdahalede bulunmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi desteği istedi.

ANNE GÜÇLÜKLE İKNA EDİLDİ, KIZI GAZETECİLERE SALDIRDI

Polis ve itfaiye ekipleri, içeriden kilitlenen kapıyı açmak ve anne kızı ikna etmek için merdiven yardımıyla yukarı çıktı. Polis ekipleri kadının elinde bulunan bıçak ve satır dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kalkanları alarak balkondan eve girdi. Anne ve kız, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Bu sırada karakola gitmek istemeyen anne ve kızı polislere güçlük çıkardı. Kendilerinin görüntülendiğini gören kız ise gazetecilere saldırdı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle anne sağlık ekiplerine teslim edilirken, kızı ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ekipler tahliye kararını yerine getirmek üzere adrese girdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın Valiliği açıkladı: “64 konut selde zarar gördü”Aydın Valiliği açıkladı: “64 konut selde zarar gördü”
Gaziantep’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 157 gözaltıGaziantep’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 157 gözaltı
Aksaray ile Güney Kore’nin Hwaseong şehri kardeş olduAksaray ile Güney Kore’nin Hwaseong şehri kardeş oldu
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 7 Kasım Salı

İmsak
05:58
Sabah
07:20
Öğle
12:46
İkindi
15:37
Akşam
18:02
Yatsı
19:19

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Salı

Ekinci eczanesi
Dosemealti
Noyan eczanesi
Alanya
Başak eczanesi
Alanya
Kumköy eczanesi
Manavgat
Daliç eczanesi
Serik
Ozan eczanesi
Kemer
Çağlayan eczanesi
Manavgat
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.