Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubundaki Ana Çözüm Ortaklığı görevi jandarmaya verildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)’nda yer alan Ana ve Destek Çözüm Ortakları yapısı dâhilinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülen Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubundaki Ana Çözüm Ortaklığı görevi Jandarma Komutanlığına verildi.

Kayseri Afet Müdahale Planı ile Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubundaki tevdi edilen görevler hakkında; AFAD Kayseri İl Müdürlüğü ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.



