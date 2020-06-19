YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Tahmazoğlu ‘Babalar Günü’nü kutladı

Tahmazoğlu ‘Babalar Günü’nü kutladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.06.2020 16:33 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ‘Babalar Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ‘Babalar Günü’ münasebetiyle yayımladığı mesajında başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutladı.Mehmet Tahmazoğlu, vatanın birliği ve beraberliği için şehit olan evlatların babaların ellerinden gururla öptüğünü belirterek, “Babalarımız, toplumu var eden aile yapısının temel direğidir.

Tahmazoğlu ‘Babalar Günü’nü kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ‘Babalar Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ‘Babalar Günü’ münasebetiyle yayımladığı mesajında başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutladı.
Mehmet Tahmazoğlu, vatanın birliği ve beraberliği için şehit olan evlatların babaların ellerinden gururla öptüğünü belirterek, “Babalarımız, toplumu var eden aile yapısının temel direğidir. Babalarımız sadece bugün değil, her gün yüreği hoş tutulması gereken fedakarlık timsalidir. Paylaşma, adalet, güven, sorumluluk, otorite gibi değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici olan, çalışan, üreten, alın teri döken babalar, aynı zamanda şefkat ve korumayı da temsil eder. Babalarımız, her türlü fedakarlığı üstlenip, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlayarak özveriyle çaba harcamaktadırlar. Gelecek nesillerin; kültürlü, bilinçli, öz değerlerine sahip bir aile yapısında sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması babalarımıza düşen büyük bir görevdir. Yüreği sevgi ve şefkat dolu olduğundan hiçbir maddi sorumluluktan kaçınmayan ve çocukları için gayretleri bitmeyen, onur abideleridir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm babaların babalar gününü kutlarım” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı... 'Salgını ancak böyle yeneriz' dedi ve sıraladı...
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Hasta olan köpeği yakalayıp iğnesini yapan trafik polisi büyük takdir topladı

Hasta olan köpeği yakalayıp iğnesini yapan trafik polisi büyük takdir topladı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:04
Öğle
12:37
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:38

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Berhayat Eczanesi
Sehitkamil
C. Kamacı Eczanesi
Sehitkamil
Dostlar Eczanesi
Sehitkamil
Elgin Eczanesi
Sehitkamil
Fıstıklık Eczanesi
Sehitkamil
Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
B. Arsu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Fatma Şahin’den Oğuzeli nar bahçelerine ziyaret

Fatma Şahin’den Oğuzeli nar bahçelerine ziyaret

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Lüks araca kırmızı ışıkta ateş eden şahıs tutuklandı

Lüks araca kırmızı ışıkta ateş eden şahıs tutuklandı

Kendisini ağaca astı

Kendisini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.