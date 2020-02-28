YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Tahmazoğlu hain saldırıyı kınadı

Tahmazoğlu hain saldırıyı kınadı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.02.2020 16:54 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Suriye de hain saldırı sonrasında şehit düşen askerlerimiz için derin bir üzüntü içerisinde olduğunu ifade etti.İdlib’de Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısın da şehit olan askerlerin tüm ülkede olduğu gibi kendisini de derinden yaraladığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Acımız çok büyük.

Tahmazoğlu hain saldırıyı kınadı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Suriye de hain saldırı sonrasında şehit düşen askerlerimiz için derin bir üzüntü içerisinde olduğunu ifade etti.
İdlib’de Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısın da şehit olan askerlerin tüm ülkede olduğu gibi kendisini de derinden yaraladığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Acımız çok büyük. İdlib’de rejim unsurlarının hain hava saldırısı sonucu Şehit olan askerlerimizin haberi ülkemizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Kendi halkına zulmeden bir anlayışa dur demek ve ülkemizin bekası için orada bulunan kahraman Mehmetçiklerimize yapılan bu saldırının karşılığı misli ile verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür. Bu hainlere bugüne kadar hak ettiği cezayı verdiği gibi bundan sonra da vermeye devam edecektir. Bu acıların tekrar yaşanmaması dileğimle, yaralı askerlerimize acil şifalar, şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
12:48
İkindi
15:58
Akşam
18:29
Yatsı
19:44

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Araban Eczanesi
Sehitkamil
Beyoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Elçin Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Tanrıaşıkı Eczanesi
Sehitkamil
Zeytinli Eczanesi
Sehitkamil
Deniz Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.