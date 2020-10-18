Tahmazoğlu muhtarlar gününü kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muhtarlar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınlayarak muhtarların gününü kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada her zaman muhtarlara kapısının sonuna kadar açık olduğunu belirterek, "Muhtarlar vatandaşla belediye arasında çok ciddi köprü vazifesi görüyor. Muhtarlarımız vatandaşlarımızın ailesinden biri gibidir. Muhtarlık, fedakarlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir ve muhtarlarımız da bu zorlu görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedirler. Muhtarlık, en kaliteli hizmetin en hızlı bir şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak muhtarlarımıza hak ettiği değeri vermekte, halka hizmet yolunda tüm mahalle muhtarlarımızla diyalogumuzu sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü yürekten kutlarken, halkımıza hizmet yolunda her zaman muhtarlarımızla birlikte yürüyeceğimizi bir kez daha yineliyorum" dedi.

