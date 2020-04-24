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Tahmazoğlu Ramazan ayını kutladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.04.2020 13:42 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Ayı nedeniyle mesaj yayımladı.Tahmazoğlu mesajında, Ramazan Ayı’nın tüm İslam alemi tarafından özlemle beklenen ay olduğunu ifade etti.

Tahmazoğlu Ramazan ayını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Ayı nedeniyle mesaj yayımladı.
Tahmazoğlu mesajında, Ramazan Ayı’nın tüm İslam alemi tarafından özlemle beklenen ay olduğunu ifade etti. Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Sevgi, paylaşma ve kardeşlik duygularını hep birlikte idrak edeceğimiz, manevi güzellikleriyle tüm insanlığı kuşatan mübarek Ramazan Ayına girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayı tüm dünyada olmak üzere, İslam aleminde de barış ve huzurun hakim olduğu, tüm insanların kardeşlik duygularıyla birlikte yaşadığı günlere vesile olması açısından da mübarek bir aydır. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ay, mağfiret, bolluk ve bereket ayıdır. Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, On bir ayın sultanı Ramazan ayının milletimizin birlik ve beraberliğinin kuvvetlenmesine, tüm insanlık için bereket, barış ve huzur getirmesini temenni eder, tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

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