Tahmazoğlu, şehitleri ve şehit ailelerini unutmadı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Kurban Bayramı öncesinde şehit mezarlığını ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı’nın öncesinde şehitliği ziyaret ederek şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Tahmazoğlu daha sonra şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek Kurban Bayramı öncesi onları yalnız bırakmadı.

Şehitlerimizi rahmetle anıyorum

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ülkemiz için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, “Öncelikle tüm vatandaşlarımızın mübarek kurban bayramını kutluyorum. Kurban demek rabbimize ve birbirimize yakınlaşma demek. Arife gününde şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Şehidimiz Adem Özen’in babası Zeynel beyi, annesi Asiye hanımı ve kardeşlerine misafir olduk. Daha sonra başka şehit ailelerimizi de ziyaret edeceğiz. Bu cennet vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize de şükranlarımızı iletiyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu vesile ile tekrar tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmesini diliyorum” dedi.

Bizleri yalnız bırakmıyorlar

Şehit babası Zeynel Özen, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, sağ olsun Kurban Bayramı öncesinde bizleri ziyaret ettiler. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin. Onlar bizlerin yanında olduğu sürece bizlerinde sırtı yere gelmez. Biz kendilerinin bize yaklaşımından çok memnunuz Allah kendilerinden razı olsun” diye konuştu.

