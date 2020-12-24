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Tahmazoğlu: “Şehitlerimizi rahmet gazilerimizi saygı ile anıyorum”

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.12.2020 14:08 | Son Güncelleme

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99.

Tahmazoğlu: “Şehitlerimizi rahmet gazilerimizi saygı ile anıyorum”

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurtuluş Savaş’ı sırasında, Gaziantep halkının destansı bir direniş sergilediğini belirtti.
Kentin Kurtuluş Savaşı’nda verdiği 6 bin 317 şehit ile gazilik unvanını hak ettiğini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Bu şehrin halkı, ülkemiz işgal altındayken milli mücadele ateşini yakan, namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan unutulmaz bir halktır. Bu halk ki millet olmanın ve geleceğe güvenle bakmanın bedelini kanıyla canıyla ödemiştir. Antep halkı, hiçbir yerden destek almadan düşman işgaline karşı yaptığı savunma ile Kurtuluş Savaşı’nın ilk kıvılcımını ve Milli Mücadelemizin meşalesini yaktı. Vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı, inanç-kararlılıkla mücadele eden Antep halkı, Şahinbey’lerin, Şehitkamil’lerin Karayılan’ların ve daha nice adsız kahramanların öncülüğünde, 6 bin 317 şehit verme pahasına bu şehri düşman işgalinden kurtarmışlardı. Gaziantep, Gazilik unvanını fazlasıyla hak eden, değerli şehitlerimizin, gazilerimizin, o mücadeleyi gören, yaşayan ve bilen insanlarımızın dünyaya tanıttığı kahramanlık destanının sahibidir. Gaziantepli olmak, o günleri aynı heyecan ve coşkuyla yaşamak hepimizi çok mutlu ediyor. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutluyor, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda aziz canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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