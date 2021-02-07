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Tahmazoğlu’dan Gazilik unvanı mesajı

07.02.2021 15:15 | Son Güncelleme:
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Tahmazoğlu’dan Gazilik unvanı mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Antep’e Gazi’lik unvanının verilişini yayımladığı yazılı mesajla kutladı.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Kurtuluş yıllarında 11 ay süreyle verdikleri çetin mücadele ve dünyada eşi benzeri olmayan tarihe mal olmuş örnek savunmayla, şehrimizin ’Gazilik unvanı ile taçlandırılmasının 100.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Antep’e Gazi’lik unvanının verilişini yayımladığı yazılı mesajla kutladı.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Kurtuluş yıllarında 11 ay süreyle verdikleri çetin mücadele ve dünyada eşi benzeri olmayan tarihe mal olmuş örnek savunmayla, şehrimizin ’Gazilik unvanı ile taçlandırılmasının 100. Yıl dönümünü kutlamanın büyük onur ve coşkusu içerisindeyiz" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yayımladığı mesajda Gazianteplilerin kahramanca verdiği mücadelenin dünyaya örnek gösterildiğine dikkat çekerek, "1. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk olarak 17 Aralık 1918’de İngilizlerin yaklaşık bir yıl süren işgalin ardından Fransızlar ile yaptıkları anlaşma gereği Antep’i Fransızlara terk etmişlerdir. 5 Kasım 1919’da gerek Fransızların, gerekse onlarla hareket eden Ermenilerin baskı ve zulümleri, Anteplilerin direnişine yol açmıştı. Antepliler işgal kuvvetlerinin üstün silah gücüne ve her türlü imkânsızlığa rağmen, hiçbir yerden yardım ve destek almadan büyük bir kararlılık, irade ve dayanma gücüyle sergiledikleri tarihe mal olmuş örnek savunmayla, Şahinbeylerin, Şehitkâmillerin Karayılanların ve daha nice adsız kahramanların öncülüğünde mücadele ederek, 6.317 şehit verme pahasına Antep’i düşman işgalinden kurtarmışlardı. Bu olağanüstü savunma sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi gücüyle işgale 11 ay dayanan ve düşmana geçit vermeyen Antep’i, 8 Şubat 1921 tarihli ve 93 sayılı kanunla ’Gazilik ünvanı ile taçlandırmıştır. Böylece şehir, Gaziantep adıyla anılmaya başlanmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te, Gazianteplilerin bu kahramanlıklarını; ‘Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık timsali olarak alabilirler.’ sözüyle veciz bir şekilde ifade etmiştir. Bizler de bu ülkenin bağımsızlığı için milli beraberliğimize, tarihimize ve milli servetimize sahip çıkarak torunlarımıza bu büyük Türk devletini bağımsız olarak devredebilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu onurlu günün coşku içerisinde kutlanmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.

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