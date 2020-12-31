YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Tahmazoğlu’ndan yeni yıl mesajı

Tahmazoğlu’ndan yeni yıl mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.12.2020 16:32 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2021 yılının sevgi, kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberlik, dayanışma duygularının hakim olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.2020 yılının acısıyla tatlısıyla geride kaldığını belirterek, yeni yılın tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Bir yılı daha geride bırakıyoruz.

Tahmazoğlu’ndan yeni yıl mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2021 yılının sevgi, kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberlik, dayanışma duygularının hakim olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.
2020 yılının acısıyla tatlısıyla geride kaldığını belirterek, yeni yılın tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2020 yılında acılarımız, kayıplarımız oldu. Bütün bunlara rağmen kararlılıkla pandemi sürecini birlikte atlatmaya gayret ettik, ediyoruz. Tüm bu zor zamanların geride kalacağını birlikte tekrar güzel günlere, bütün fedakâr ve cefakar vatandaşlarımızla ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Geride bıraktığımız 2020 yılında zamanı ve kaynakları en iyi şekilde kullanarak, hemşerilerimize hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir çaba gösterdik. Şahinbey’i daha modern ve daha çağdaş bir kent konumuna dönüştürebilme adına önemli hizmetler gerçekleştirdik. İlçemizi geleceğe hazırlama yolunda, hizmet süremiz boyunca hayata geçirdiğimiz çalışmalara gösterdiğiniz anlayış ve hoşgörüden dolayı siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. 2021 yılında Şahinbey’imizi daha güzel yerlere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek günlerin, şehrimize ve ilçemize geçmiş günlerden daha hayırlı olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 31 Aralık Perşembe

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:38
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:51

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Perşembe

Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Özbaydar Eczanesi
Sehitkamil
Perihan Eczanesi
Sehitkamil
Selçuk Eczanesi
Sehitkamil
Talip Kaya Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Alev Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.