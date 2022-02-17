Tahta kayak etkinliği Şemdinlili gençlerin vazgeçilmez eğlencesi oldu

HAKKARİ (AA) - SIRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aşağı Kayalar köyündeki gençlerin, kendi imkanlarıyla yaptıkları tahta kayaklarla karlı tepelerdeki kayak etkinliği köylülerin vazgeçilmez eğlencesi haline geldi.

İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki köyde yaşayan ve dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacından yaptıkları kayak takımlarıyla "beyaz çile"yi eğlenceye dönüştüren gençler, aktiviteyi sürdürüyor.

Köyde fırsat buldukça bir araya gelip yaklaşık 2 saatte tırmandıkları karla kaplı tepelerde "liyan" denilen takımı kayış ve iple ayaklarına sabitleyen gençler, kayarak köyün yakınına kadar iniyor. Gençler, Zaman zaman düşerek tehlike atlatsalar da bu eğlenceden vazgeçmiyor.

Tahta kayakların daha da tanınması için ilerleyen günlerde festival düzenlemeyi planlayan gençler, gelecek misafirler için atölyeye çevirdikleri bir evin giriş katında kızak ve kayak takımları üretiyor.

- Tahta kayıklara ilgi arttı

Köy sakinlerinden Hüsamettin Eren, AA muhabirine, tahta kayakların atalarından kalma yöntemlerle yapıldığını ve bu geleneği devam ettirmek istediklerini belirterek, "Bu sene de 7'den 70'e herkes buraya gelerek bu dağların dik yamaçlarında kaymanın keyfini yaşıyor. Bu tahta kayak takımlarına ilgi bayağı arttı. Çevre il ve ilçelerden de bu kayak takımlarını almak isteyen vatandaşlar çoğaldı. Biz de hafta sonları bu tahta kayak takımlarını yapıp vatandaşlara ulaştırıyoruz." dedi.

Cemal Avcı ise geçen sene etkinliğin gündeme gelmesiyle tanındıklarını ifade ederek, "Talep üzerine bu kayak takımlarını Erzurum'a da gönderdik. Bu kayak takımları kışın köylülerimizin sporu oldu. Köyden her yaşta insan gelip burada bizimle kayıyor. Önümüzdeki günlerde festival düzenleyeceğiz. Bu tahta kayakların daha çok tanıtılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Zeki Özer de köyde hemen hemen her evden birinin bu kayak takımlarını yapabildiğini aktararak, "Çünkü bu bir örf, bir gelenektir. Aslında ne güzel ki bir köy geleneğini yaşatmaya çalışıyor. Geçen sene 20 kişiydik, bu sene 50 kişiye ulaştık. Bu çok güzel bir etkinlik. Gençlerimizi birlikte tutmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için müthiş bir spor." ifadelerini kullandı.

