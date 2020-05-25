SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Takım arkadaşlarından Çağlar Söyüncü'ye: Artık bize zarar veremeyeceksin

Takım arkadaşlarından Çağlar Söyüncü'ye: Artık bize zarar veremeyeceksin

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.05.2020 14:38 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü hükümetin koyduğu zorunlu sosyal mesafe kuralı sonrası takım arkadaşlarının espri konusu oldu. Takım arkadaşı Ben Chilwell, milli yıldızımızın Instagram hesabındaki bir paylaşımının altına, "Artık bize zarar veremeyeceksin Çağlar" yorumunu yaptı.

Leicesterli futbolcular, İngiliz hükümetinin koyduğu sosyal mesafe kuralları sonrası Çağlar Söyüncü ile ilgili esprili paylaşımlar yaptı.

"Artık bize zarar veremeyeceksin"

Daha önce Leicesterli futbolcuların röportajlarında Çağlar Söyüncü'nün tokalaşırken takım arkadaşlarının ellerini aşırı derecede sıkıp bırakmadığı, kollarıyla boyunlarını sıktığı ve çeşitli el şakaları yaptığı görülüyordu.

"PARMAKLARINI KIRACAKMIŞ GİBİ SIKIYOR"

"PARMAKLARINI KIRACAKMIŞ GİBİ SIKIYOR"
Çağlar'ın takım arkadaşı Ben Chilwell, milli yıldızımızın Instagram hesabındaki bir paylaşımının altına, "Artık bize zarar veremeyeceksin Çağlar" yorumunu yazdı.
Chilwell, daha önce yaptığı bir röportajda, "Gerçekten çok agresif biri. Bize acı vermekten keyif alıyor, ciddiyim. Fizyo odasından yorgun argın çıktıktan sonra kollarıyla boynumuzu sıkıyor. Nefes alamıyorsun. Sabah tesislere geliyorsun, dalıp Çağlar ile tokalaşıyorsun. Parmaklarını kıracakmış gibi sıkıyor" demişti.

"ÇOK HARİKA BİR KARAKTER"

"ÇOK HARİKA BİR KARAKTER"
Çağlar'ın bir diğer takım arkadaşı Harvey Barnes, "O şakalardan ben hiç nasibimi almadım ama yaptığını çok gördüm.
Çağlar harika bir karakter. Çok eğlenceli ve takımın havasını yükselten biri" ifadelerini kullanmıştı.
Leicesterli futbolcular, antrenmanlardaki 2 metrelik zorunlu sosyal mesafe kuralları sonrası Çağlar ile ilgili esprilerini sosyal medya hesaplarından yayınladı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Onlar şampiyon olursa, Türkiye'ye yazık olur

Onlar şampiyon olursa, Türkiye'ye yazık olur

Golf sopasıyla öyle bir şey yaptı ki...

Golf sopasıyla öyle bir şey yaptı ki...

Eşi müjdeyi sosyal medyadan duyurdu!

Eşi müjdeyi sosyal medyadan duyurdu!

Caner Erkin: Kariyerimi bitirdi!

Caner Erkin: Kariyerimi bitirdi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Dünya devine gidiyor! İşte tarihin en pahalı Türk oyuncusu!

Dünya devine gidiyor! İşte tarihin en pahalı Türk oyuncusu!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Klopp'tan Yasin'e davet!

Klopp'tan Yasin'e davet!

90 dakika kuralı tarihe karışıyor!

90 dakika kuralı tarihe karışıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Takım arkadaşlarından Çağlar Söyüncü'ye: Artık bize zarar veremeyeceksin

Artık bize zarar veremeyeceksin!

Bournemouth'ta bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Futbol dünyasında koronavirüs şoku!

İngiltere Premier Lig'de 2 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Premier Lig'de 2 kişi daha virüse yakalandı

Arsenalli Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı

Eşi ülkeye tabanca sokarken yakalandı!

İngiltere'nin alt futbol liglerinde bu sezon küme düşme ve yükselme uygulaması devam edecek

Küme düşme ve yükselme devam edecek

Chelsea, Fransız forveti Giroud'un sözleşmesini uzattı

Giroud'un sözleşmesini uzatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.