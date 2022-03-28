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Takım elbise, kravat ve papyonla Ergan Dağı'nda snowboard keyfi yaptılar

28.03.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinliği düzenleyen kardiyoloji uzmanı Dr. Zafer Küçüksu: - "Bu yıl arkadaşlarımızla Ergan Dağı'na saygı amacıyla takım elbisemizi giyerek sezonun son günlerini böyle geçirmek istedik"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki Ergan Dağı'nda buluşan bir grup sağlık çalışanı, takım elbise, kravat ve papyonla snowboard yaptı.

Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Zafer Küçüksu ve sağlık sektöründeki arkadaşları Yakup Ayvazoğlu, Yunus Kaya, Şenol Bezek, snowboard etkinliği için kentteki 2 bin 970 rakımlı Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde bir araya geldi.

Takım elbise, kravat ve papyon giyimli sağlık çalışanları, kasklarını taktıktan sonra snowboard takımlarıyla kaymanın keyfini yaşadı.

Etkinliği düzenleyen Dr. Küçüksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, zaman zaman doğa sporlarıyla ilgili ilginç etkinlikler düzenlediklerini belirterek, bu kayak sezonunda Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde çok güzel sezon geçirdiklerini söyledi.

Bu yılki kar yağışı miktarına dikkati çeken Küçüksu, "Bu yıl güzel kar yağışı oldu. Ergan Dağı'ndaki pistlerimiz de çok güzeldi, bakım hizmetlerimiz ve tesislerimiz çok iyiydi. Bu yıl arkadaşlarımızla Ergan Dağı'na saygı amacıyla takım elbisemizi giyerek sezonun son günlerini böyle geçirmek istedik. Etkinliğimizde çok güzel bir gün geçirdik, güzel snowboard yaptık." dedi.

Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Yakup Ayazoğlu da Ergan Dağı'na "düğüne geldiklerini" belirterek, "Bugün düğünümüz vardı, bizim düğünümüz bu dağlar, gelinimiz ise snowboard. Saygı amacıyla da takım elbiselerimizi giyip düğünümüze geldik. Çok güzel ve keyifli bir sezon yaşadık. Ergan'a bizi böylesine güzel ağırladığı için çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

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