Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu! Kutlamalarda yaptığı hareket olay oldu... 'Veda etti'

Galatasaray'daki inişli çıkışlı performansı ve zaman zaman taraftarların tepki gösterdiği isimlerden Kerem Aktürkoğlu, takımda kalıp kalmayacağı en merak edilen isimlerin başında geliyor.

"BURADA OLURSAM..."

Yapılan şampiyonluk kutlamasının ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Aktürkoğlu "İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar. Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım!" ifadelerini kullandı.

'O HAREKETİYLE VEDA ETTİ'

Aktürkoğlu'nun bu sözleri veda sinyali olarak nitelendirilirken, şampiyonluk kutlamasında anons edildiği anda taraftarlara ellerini sallaması da taraftarları veda etti olarak yorumlandı.





