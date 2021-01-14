Takımı galibiyete hasret, kendisi ligin en skoreri

Bu sezon oynadığı 17 maçtan da mağlup ayrılan Samsun ekibi, son olarak sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 56 sayı farkla 112-56 yenildi.

Sezon başında ekonomik nedenlerle katılım payını zamanında yatıramayan ve ihraç edilmesi gündemde olan Samsun Canik Belediyespor, lige son anda katılabildi.

Samsun Canik Belediyespor, ligde son galibiyetini 2018-2019 sezonunun 15. haftasında 20 Ocak 2019'da İstanbul Üniversitesi'ne karşı 79-72'lik skorla alırken, o tarihten sonra oynadığı 48 maçı da kaybetti.

MUSTAFA ÇAVUŞ - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2 yıldır maç kazanamayan Samsun Canik Belediyespor'un ABD'li oyuncusu Stephanie Zenora Madden, sezonun geride kalan bölümünde ligin en fazla sayı üreten ismi oldu.

Bu sezon forma giydiği 16 karşılaşmada 446 sayı üretip, 27,88 ortalama yakalayan Madden, ligin en skorer oyuncusu konumunda.

Madden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç bir takım olduklarını, kendisinin de bireysel hedefleri bulunduğunu söyledi.

Geride kalan maçları fazla düşünmemeye çalıştığını dile getiren Madden, "Bu beni elbette kötü etkiliyor. Ben sahadaki görevimi elimden geldiğince yapıyorum. Maçlarda 20-30 sayı atmam iyi ama takımın kazanamaması moral bozucu. Bu kötü bir tecrübe. Elimizden geleni yapıp ligde kalmak istiyoruz." diye konuştu.

ABD'de yaşanan ırkçılık olaylarıyla ilgili soruya Madden, "Oradaki ırkçılık olayları beni motive ediyor. Geleceği düşünüyorum. Aileme bakmam gerekiyor. Bu nedenle maçlarda iyi performans sergilemeye çalışıyorum." yanıtını verdi.

Kulüp başkanı Zafer Şimşek ise kalan maçların önemli olduğunu ve ekonomik zorluklar yaşadıklarını belirterek, destek verilmesi halinde hala ligde kalmak için şansları bulunduğunu dile getirdi.

