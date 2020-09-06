Takımların tercihi "tabiatın kalbi" Bolu oldu

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bünyesinde Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi doğa harikası yerleri barındıran, temiz havası ve tesisleriyle "tabiatın kalbi" olarak nitelendirilen Bolu, futbol, basketbol ve güreş gibi çeşitli branşlarda birçok takımın kamp için tercih ettiği yer oldu.

Gölcük ve Abant tabiat parkları, Yedigöller Milli Parkı ve yaklaşık 200 göl ve göleti bünyesinde barındıran, yüzde 65'i ormanlarla kaplı, temiz havası, tesis ve otelleriyle Bolu, takımların kamp döneminde en çok tercih edilen bölgelerden biri haline geldi.

Özellikle futbol kulüplerinin tercih ettiği Bolu'da takımlar, kent merkezinde Abant, Bolu Dağı, Karacasu bölgesiyle Gerede ilçesinde bulunan tesislerde kampa girdi. Kadın ve erkek güreş milli takımı ise Aladağ Yaylası'nda çalışmalarını gerçekleştirdi.

Aralarında Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü, Adanaspor, TFF 2 ve 3. Lig'den bazı takımlar ile basketbol, voleybol, kayak ve güreş takımları da kamp için bölgeyi tercih etti.