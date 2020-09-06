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Takımların tercihi "tabiatın kalbi" Bolu oldu

BOLU HABERLERİ  | 06.09.2020 12:00 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleri, temiz havası ve tesisleriyle Bolu, bu yıl futbol, basketbol ve güreş gibi çeşitli branşlarda birçok takımın kamp için tercih ettiği yerlerin başında geldi - Bolu Valisi Ahmet Ümit: "Bolu'ya şu ana kadar 22 futbol, 4 basketbol, 2 kayak, 2 voleybol takımı ile Güreş Milli Takımı gelerek kamp yaptı ve yapmaya devam ediyor" - Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: "Bolu, kamp dönemlerinde oldukça memnun kaldığımız bir yer"

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bünyesinde Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi doğa harikası yerleri barındıran, temiz havası ve tesisleriyle "tabiatın kalbi" olarak nitelendirilen Bolu, futbol, basketbol ve güreş gibi çeşitli branşlarda birçok takımın kamp için tercih ettiği yer oldu.

Gölcük ve Abant tabiat parkları, Yedigöller Milli Parkı ve yaklaşık 200 göl ve göleti bünyesinde barındıran, yüzde 65'i ormanlarla kaplı, temiz havası, tesis ve otelleriyle Bolu, takımların kamp döneminde en çok tercih edilen bölgelerden biri haline geldi.

Özellikle futbol kulüplerinin tercih ettiği Bolu'da takımlar, kent merkezinde Abant, Bolu Dağı, Karacasu bölgesiyle Gerede ilçesinde bulunan tesislerde kampa girdi. Kadın ve erkek güreş milli takımı ise Aladağ Yaylası'nda çalışmalarını gerçekleştirdi.

Aralarında Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü, Adanaspor, TFF 2 ve 3. Lig'den bazı takımlar ile basketbol, voleybol, kayak ve güreş takımları da kamp için bölgeyi tercih etti.

- "Önümüzdeki günlerde de gelecek olan takımlar var"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'nun doğası, havası ve ulaşımıyla spor için son derece uygun konseptlere sahip olduğunu belirterek, "Özellikle bütün spor takımlarımızı, başta futbol takımlarımızı Bolu'ya davet ediyor ve Bolu'da görmek istiyoruz." dedi.

Önceki yıllarda daha fazla takımın kamp yapmak için Bolu'ya geldiğini anlatan Ümit, "Bu sene koronavirüs dolayısıyla biraz etkilenme söz konusu oldu. Bolu'ya şu ana kadar 22 futbol, 4 basketbol, 2 kayak, 2 voleybol takımı ile Güreş Milli Takımı gelerek kamp yaptı ve yapmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de gelecek olan takımlar var." diye konuştu.

Takımlara başarı dileyen Vali Ümit, Bolu'nun bu güzel havasından özellikle sonbahar kamplarında bütün takımların faydalanabileceğini bildirdi.

- "Bolu, kamp için muazzam bir yer"

Abant yolundaki bir tesiste yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Bolu'nun sürekli olarak kamp yaptıkları bir bölge olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu, kamp dönemlerinde oldukça memnun kaldığımız bir yer. Şu anki kamp yaptığımız yere de iki senedir üst üste geliyoruz. Bolu'nun değişik bölgelerinde de birçok defa kamp yaptık. Hem hava şartları hem çalışma ortamı açısından inanılmaz derecede memnunuz. Çalışmalarımız da gayet güzel gidiyor. Çok sevdiğimiz bir bölge. Bolu, kamp için muazzam bir yer."

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