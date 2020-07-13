Takipteki kredilerin yapılandırılması esnafı memnun etti

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden, takipte olanların yapılandırılmasından dolayı memnun olduklarını bildirdi.

Çelikus, AA muhabirine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın esnafa verdiği "kredi yapılandırma müjdesine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanların yapılandırılmasının sevindirici olduğunu belirten Çelikus, söz konusu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanacağını söyledi.

Çelikus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden esnaf ve sanatkarların ciddi şekilde etkilendiğine, "acımasız rekabet şartlarında" varlığını devam ettirmeye çalıştığına işaret ederek, "Gerçek manada esnafın rahatlatılması için işçi, çiftçi, memur ve dar gelirlilerin hayat standartlarının yükseltilmesini bekliyoruz." dedi.