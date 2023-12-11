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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

11.12.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’de meydana gelen kazada araç sürücüsü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza 2000 Evler Mahallesi Sulusaray yolunda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet T. Yönetimindeki 50 FH 520 plakalı otomobil boş araziden ana yola çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla atarak durabildi.
Kaza sonrası araç sürücüsü Mehmet T. 112’yi arayarak yardım istedi. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü, aracı kaskolu olduğu için polislerden sadece tutanak istedi. Araç içine dökülen alkol ve çevreye savrulan alkol şişeleri de polislerin dikkatinden kaçmadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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