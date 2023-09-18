Takla atan kamyonette 5 kişi yaralandı

Kaza, Çobanlar ilçesine bağlı Göynük köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.C. idaresindeki 03 UK 424 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atarak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile bölgeye 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile S.Ç., E.B., S.C. ve H.Ç.’yi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

