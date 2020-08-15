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Takla atan otomobilde iki kişi yaralandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.08.2020 10:59 | Son Güncelleme

Denizli’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak taklalar attı.

Denizli’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak taklalar attı. Otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Sürücü ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil’de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Savrulmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil boş arazide taklalar attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. itfaiye ekipleri takla atmanın ardından yan duran otomobilde sıkışan iki kişiyi kurtarma çalışmaları başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu otomobilde bulunan iki kişi kurtarıldı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan iki kişiyi Servergazi Devlet Hastanesine kaldırdığı öğrenildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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