YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Takla atan otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Takla atan otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

16.11.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Havran ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı.

Takla atan otomobilde sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Otomobil içine sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Havran ilçesinde 54 BJ 818 plakalı otomobilin sürücüsü Z.A., direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Zihne A. ve yolcu Emin M. Araç içinde sıkıştı. Bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği kurtarma, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan iki kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile çıkartıldı. Kazada yaralanan iki kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandıBalıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı
Bandırma'da palamut ve hamsi bolluğuBandırma'da palamut ve hamsi bolluğu
Bafra Ovası'nda kırmızı lahana hasadı başladıBafra Ovası'nda kırmızı lahana hasadı başladı
Anahtar Kelimeler:
kaza

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Kasım Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:59
İkindi
15:35
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Cuma

Begüm Eczanesi
Altieylul
Caner Eczanesi
Altieylul
Deva Eczanesi
Karesi
Sinem Eczanesi
Karesi
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Ada Eczanesi
Bandirma
Duygu Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.