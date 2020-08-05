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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

TOKAT HABERLERİ  | 05.08.2020 15:10 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü, sürücü kazayı yara almadan atlattı.Atatürk Bulvarı Kireçköprü Mevkiinde meydana gelen kazada, Y.A.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Tokat’ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Atatürk Bulvarı Kireçköprü Mevkiinde meydana gelen kazada, Y.A. idaresindeki, 60 ABT 275 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Takla atarak ters dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtulan Y.A. hareket halindeyken aracın lastiklerinin yalpaladığını ve bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü Y.A. kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

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Sevgi Eczanesi
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Şifa Eczanesi
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Niksar
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