Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldu

Adana’nın Kozan ilçesinde takla atan otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçtan hafif yaralı kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Kozan Adana Karayolu Arslanlı Mahallesi Tırmıl Kavşağı’nda meydana geldi. Kozan’dan Adana istikametine seyir halinde olan sürücü M.A.’nın (28) kullandığı 01 AGH 932 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün tedavisine devam edildiği öğrenildi.