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Takla atan otomobilden yaralı kurtuldu

02.02.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden kontrolden çıkan otomobil düz yolda takla attı.

Osmaniye’de aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden kontrolden çıkan otomobil düz yolda takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Bahçe ilçesinden Osmaniye’ye gelen 80 HB 915 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, Çağşak köyü kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce refüje çarpan otomobil ardından takla atarak metrelerce sürüklendi. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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