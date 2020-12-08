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Takla atarak tarlaya uçan otomobilden sağ kurtuldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 08.12.2020 17:51 | Son Güncelleme

Denizli’nin Bekilli ilçesinde seyir halinde olan otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu.

Denizli’nin Bekilli ilçesinde seyir halinde olan otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Şoför hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak hastaneye kaldırılırken araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, Bekilli ilçesi Deşdemir yolu Denizli istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 PC 316 plakalı Renault markalı araç sürücüsü A.K, Bekilli’den Denizli’ye gelirken seyir halinde hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı fark etmesi üzerine ihbarda bulunarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri A.K’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma ekipleri bölgede trafik akışını sağlarken hurdaya dönen otomobil vinç yardımıyla çıkartılarak çekiciyle götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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