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Takla atıp ters dönen araçta 3 kişi yaralandı

05.12.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpıştığı ve araçlardan birinin takla atıp ters dönerek durabildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Takla atıp ters dönen araçta 3 kişi yaralandı

Kaza, Bolvadin ilçesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ü., idaresindeki 03 EZ 415 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü O.Ç.’nin kullandığı 07 CDS 74 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak şarampole giren otomobillerden birisi takla atıp ardından ters dönerek durabildi. Kazada sürücülerden M.Ü., ile M.M.Y. ve E.Ü., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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