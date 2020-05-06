YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Taklalar atan araç tarlaya düştü: 2 yaralı

Taklalar atan araç tarlaya düştü: 2 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 06.05.2020 19:53 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya düştü.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya düştü. Kazada iki kişi yaralandı.
Kaza, Alaşehir

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek? İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek?
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Akşam ezanlarını canlı yayınlıyorlar

Akşam ezanlarını canlı yayınlıyorlar

Manisa Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:25
Sabah
06:00
Öğle
13:12
İkindi
17:01
Akşam
20:14
Yatsı
21:43

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.