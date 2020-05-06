Taklalar atan araç tarlaya düştü: 2 yaralı

Manisa\u2019n\u0131n Ala\u015fehir il\u00e7esinde s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetti\u011fi hafif ticari ara\u00e7 yoldan \u00e7\u0131karak taklalar atarak yol kenar\u0131ndaki tarlaya d\u00fc\u015ft\u00fc. Kazada iki ki\u015fi yaraland\u0131.\nKaza, Ala\u015fehirG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015fte u\u00e7u\u015flar\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek?Dev lahanay\u0131 g\u00f6renler inanamad\u0131