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Taklalar atan otomobil, deponun üzerine düştü: 1 kişi yaralandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.11.2020 15:21 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak bir evin bahçesinde bulunan depoya düştü.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak bir evin bahçesinde bulunan depoya düştü. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melike N. idaresindeki 34 KK 0184 plakalı Ford marka otomobil ile Denizli istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybetti. Yoldan çıkan otomobil bariyerleri aşarak bir evin bahçesinde bulunan deponun üzerine taklalar atarak düştü. Otomobil sürücüsü Melike N. kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin alt kısmında oluşan yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü Melike N’ye ilk müdahale yapılmasının ardından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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