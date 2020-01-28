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Taksi durağı bir günlük gelirini Elazığ’a bağışladı

GİRESUN HABERLERİ  | 28.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Giresun’da bir taksi durağı bir günlük gelirini depremden etkilenen Elazığ’a bağışladı.Farkındalık oluşturmak için müşterilerine yardım kuruluşlarının hesap bilgilerini veren taksi durağı şoförleri yolculuk bittiğinde alacakları ücreti verdikleri hesap numaralarına yatırmalarını istiyor.

Taksi durağı bir günlük gelirini Elazığ’a bağışladı

Giresun’da bir taksi durağı bir günlük gelirini depremden etkilenen Elazığ’a bağışladı.
Farkındalık oluşturmak için müşterilerine yardım kuruluşlarının hesap bilgilerini veren taksi durağı şoförleri yolculuk bittiğinde alacakları ücreti verdikleri hesap numaralarına yatırmalarını istiyor. Bu şekilde hem destek hem de farkındalık oluşturduklarını ifade eden Taksi Şoförü Ali Eker, amaçlarının insanların yardım kampanyalarına destek olmasına vesile olmak olduğunu söyledi. Eker, “Durağımızda çalışanlarımız ile aldığımız karar sonrası bugünlük tüm kazançları Elazığ ve Malatya bağışlayacağız. Umarım bu bütün insanlar için ve taksici arkadaşlar için bir öncülük yapmış oluruz onlara da vesile olmuş olur” dedi.

Taksi durağı bir günlük gelirini Elazığ’a bağışladı

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Neslihan Eczanesi
Merkez
Yeşim Eczanesi
Merkez
Karaibrahimoğlu Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Ural Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
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