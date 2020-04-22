YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Taksi durakları yenileniyor, Süleymanpaşa’nın çehresi değişiyor

Taksi durakları yenileniyor, Süleymanpaşa’nın çehresi değişiyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 22.04.2020 10:23 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan tüm imkânları ile Korona virüsü salgını ile mücadele ederken diğer yandan salgın sonrası Süleymanpaşa’yı turistik olarak cazibe merkezi haline getirmek için de çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan tüm imkânları ile Korona virüsü salgını ile mücadele ederken diğer yandan salgın sonrası Süleymanpaşa’yı turistik olarak cazibe merkezi haline getirmek için de çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Kent estetiği açısından büyük öneme sahip olan taksi durakları, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından birer birer yenileniyor.
Geçtiğimiz günlerde Değirmenaltı Mahallesi’nde ilki hizmete geçirilen taksi duraklarının ikincisi, 100. Yıl Mahallesi’nde yerine konarak vatandaşların ve taksici esnafının kullanımına sunuldu. Pınar Taksi Durağı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yenisiyle değiştirilerek kötü görüntü ortadan kaldırıldı ve taksicilerin konforlu ve çok amaçlı bir durakta hizmet vermesi sağlandı. Yapılan çalışma ile taksi durağının zemin sağlamlaştırma çalışması tamamlanarak modern durak kabininin montajı yapılarak hizmete açıldı.
“Taksi duraklarımızı yenilemeye devam edeceğiz”
Çalışmaları yerinde inceleyen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, taksi duraklarının Süleymanpaşa Belediyesi tarafından başlatılan modernizasyon çalışmalarının bir adımı olduğunu ifade etti. Yüksel, “Önemli bir geçiş güzergahında yer alan Süleymanpaşa ilçemiz yapacağımız yenileme çalışmaları ile turizm açısından bir cazibe merkezi haline gelecek. Birçok projemiz var. Bazılarının çalışmalarına başladık. Şehrimizin taksi duraklarını bu modernizasyon çalışmaları kapsamında yeniliyoruz. Bugün, 100. Yıl Mahallemizdeki Pınar Taksi Durağının yeni kabininin montajını tamamladık. Taksici esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Süleymanpaşamıza yakışan, taksici esnafımızın beklentilerine cevap verecek nitelikte hazırladığımız yeni duraklarımızın kurulumuna devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER En yeni şehrimiz Güdül En yeni şehrimiz Güdül
Vaka sayısı koronavirüsü geçti! 4 ayda 38 bin 240 kişide görüldü Vaka sayısı koronavirüsü geçti! 4 ayda 38 bin 240 kişide görüldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Seferihisar’da 50 bin fide dağıtımı yapılacak

Seferihisar’da 50 bin fide dağıtımı yapılacak

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek

İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Tekirdağ Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:13
Öğle
13:13
İkindi
17:00
Akşam
20:04
Yatsı
21:32

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Belen Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Mutlu Eczanesi
Kapakli
Pınar Eczanesi
Malkara
İpek Eczanesi
Suleymanpasa
Eşkinat Eczanesi
Suleymanpasa
Bayrak Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Hayvansever kadından sokak hayvanlarına yardım eli

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu’da Narkotik Operasyonu

Çorlu'da "çocuk Pornosu" Operasyonu

Çorlu'da "çocuk Pornosu" Operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.