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Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek

AĞRI HABERLERİ  | 22.03.2020 13:00 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Diyadin İlçesinde taksiciler, korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için toplandı.Ülkemizde korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte daha yoğun çalışmaya başlayan sağlık çalışanlarına destek vermek isteyen taksiciler, çarşı merkezinden korna çalarak Diyadin Devlet Hastanesi önünde toplandı.

Ağrı’nın Diyadin İlçesinde taksiciler, korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için toplandı.
Ülkemizde korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte daha yoğun çalışmaya başlayan sağlık çalışanlarına destek vermek isteyen taksiciler, çarşı merkezinden korna çalarak Diyadin Devlet Hastanesi önünde toplandı. Burada araçlarından inen taksiciler, hastanede çalışan sağlıkçıları alkışlayıp, ıslık çaldı. Gördükleri destekten memnun kalan sağlıkçılar da aynı şekilde taksicilere karşılık verdi.

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