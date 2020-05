Korona virüs salgınıyla etkin mücadelesini sürdüren Altındağ Belediyesi, taksicilere hijyen paketi dağıtımına başladı. Taksi duraklarını ziyaret eden Başkan Balcı, taksici esnafına hijyen paketi dağıtımını kendi elleriyle yaptı.

Altındağ Belediyesi, Altındağ’da her yaştan ve her kesimden vatandaşların korona virüsten korunması için etkili çözümler üretmeye devam ediyor. Mahalle mahalle temizlik uygulamasını ve her noktada dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, gün boyu görev yapmakta olan taksi şoförlerine, içerisinde sıvı el sabunu, maske ve kolonya bulunan hijyen paketi dağıtıyor.

"Şoför kardeşlerimizin de sağlığını çok önemsiyoruz"

Şoför esnafının da gün boyu çalışmak zorunda olan meslek sahipleri arasında olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı "Hayatın devam etmek zorunda olduğu alanlar var. Bunlardan biri de ulaşım... Sefer sayıları azalsa da, şoför kardeşlerimiz de görevlerinin başında, gün boyu görevlerini yerine getiriyorlar. Herkes gibi onların da sağlığını çok önemsiyoruz. Bu nedenle Altındağ’da görev yapan tüm taksici kardeşlerimize, ücretsiz hijyen paketi dağıtımı yapıyoruz. Paketin içinde sıvı el sabunu, maske ve kolonya bulunuyor” dedi.