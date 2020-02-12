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Taksicinin antika tutkusu

SAMSUN HABERLERİ  | 12.02.2020 10:42 | Son Güncelleme

Samsunlu bir taksici direksiyon salladığı yıllarda biriktirdiği antika eşyaları açtığı dükkanında sergiliyor.Samsun’da 57 yaşında taksicilik yapan Sezgin Bahar aynı zamanda çok sıkı bir antika eşya tutkunu.

Samsunlu bir taksici direksiyon salladığı yıllarda biriktirdiği antika eşyaları açtığı dükkanında sergiliyor.
Samsun’da 57 yaşında taksicilik yapan Sezgin Bahar aynı zamanda çok sıkı bir antika eşya tutkunu. Eski ve geleneksel eşyalara ilgi duyan Bahar, biriktirdiği eserler evine sığmayınca dükkan açıp eşyalarını antika meraklılarının beğenisine sundu. Yıllarca şoförlük ve taksicilik mesleklerini yapan Bahar, 30 yıldır da antika eşyalarda huzuru buluyor. Bahar hobi olarak başladığı bu işin kendisi için bir aşk haline geldiğini belirtti.

"Kültürel değerlerimizi gençlerimize de tanıtmış oluyorum"
Sezgin Bahar, “Yaklaşık 30 senedir bir tutkum, hevesim vardı. Yıllar içinde biriktirdiklerimle bunu gerçekleştirdim. Böyle bir dükkan açtım hem taksiciliği hem burayı yürütüyorum. Antika merakı insanın doğuşundan geliyor. Kimi hobi için balık tutar ben antika eşya topluyorum. Tarihi ve geçmişimi seviyorum ve tarih kitapları da okuyorum. Burada hem kültürel değerlerimizi gençlerimize de tanıtmış oluyorum. Burada bulunan eşyaların bazısı 100-150 yıllık ve hepsi eskiden kullanılan eşyalar. Gençlerimiz bunları görse dönüp bakmıyor tarihi geçmişi onlara aşılamak lazım. Bu bir aşk bir heves sevmezsen yapamazsın. Şimdi toplayayım desem buradaki eşyaları 100 bin lira para harcamam gerek. Eski bakır kaplardan, leğenlere, lüks ve gaz lambalarına, eski kurmalı saatler, gramofonlar gibi birçok eşya var burada. Bana göre hepsi bir tarih şaheseri. Bunların çoğu kullanılmıyor, artık yenisi de üretilmiyor. Bulmak çok zor çünkü devamı yok. Sorup soruşturarak buluyorum. Bu tür geleneksel eserlerimize sahip çıkılmasını istiyorum” dedi.

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