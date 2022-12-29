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Taksim Camii Aşevi hizmete başladı

29.12.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşevinde haftanın beş günü sabah namazından sonra çorba ikram edilecek

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde kurulan aşevi hizmete başladı.

Vakıf Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, cami ve külliyenin 28 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdiğini hatırlattı.

Taksim Camii ve Külliyesi içinde kültür sanat merkezi, sanat atölyeleri, kitabevi, kitap kafe, divan salonu ve Taksim Çocuk Kulübü bulunduğunu anlatan Gümüş, yakın zamanda çalışmalarını tamamladıkları Taksim Camii Aşevi'ni de faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Aşevinden haftanın 5 günü sabah namazından sonra çorba ikram edileceğini belirten Gümüş, şunları kaydetti:

"Taksim Camii Aşevi'ni faaliyete geçirmemizin en önemli amaçlarından birisi, çevremizde bulunan ihtiyaç sahibi, yolda kalmış, zorda kalmış ihtiyaç sahiplerine sıcak bir çorba ikramında bulunabilmek. Sabah işine erkenden gidenler ve sabah namazından çıkan cemaate olmak üzere, aşevimizi haftanın beş günü sabah namazından sonra çorba ikramıyla beraber faaliyete geçirdik. Allah'ın izniyle hem camimizin banisi hem de vakıf mütevellilerimizin katkılarıyla aşevinin hizmet içeriğini ilerleyen zamanlarda daha da artıracağız."

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Anahtar Kelimeler:
aşevi

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