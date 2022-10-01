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Taksim Camii Kültür Merkezi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

01.10.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Camii Kültür Merkezi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 1-23 Ekim tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Taksim Camii Kültür Merkezi, birçok söyleşi ve konsere ev sahipliği yapacak.

Etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan şair İbrahim Sadri'ye pek çok isim Taksim Camii Kültür Merkezi'ne konuk olurken, festivalin son gününde Ahmet Özhan konseri gerçekleştirilecek.

Program bünyesinde bugün saat 19.30'da İbrahim Sadri "Memleket Havaları" başlıklı söyleşi yaparken, 20.15'te Halil Necipoğlu "Gül Kokulu Naatlar" konseri verecek.

Şair Serdar Tuncer yarın "Biri Bir Gün" söyleşisi, Sedat Anar "Çağırıram Dost" konseri verecek. 8 Ekim'de de Doç. Dr. Yasin Pişgin "Kur'an'ın Kalbine Yolculuk" başlıklı konuşma yaparken, ardından Eşref Ziya "Bir Güneş Doğuyor" başlıklı konseri dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Programda ayrıca 9 Ekim'de Dr. Mehmet Dinç "İki Şehrin Hikayesi" söyleşiyle, Aykut Kuşkaya "Bahar Ülkesi" konseriyle, 15 Ekim'de Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Dosta Doğru" ve Abdurrahman Önül "Gül Ahmedim", 16 Ekim'de Prof. Dr. Mehmet Emin Ay "Aşkullah/Aşk-ı Rasulullah", Fatih Koca "Birinci Söz Bismillah", 22 Ekim'de Prof. Dr. Nurullah Genç "Ab-ı Hayat", Göksel Baktagır ve İstanbul Sazendeleri "Aşk-ı Muhabbet", 23 Ekim'de Senai Demirci "Allah ve Peygamber Sevgisi" ve son olarak Ahmet Özhan "Gönül Yolu" başlıklı konser verecek.

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu kültür yolu festivali

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