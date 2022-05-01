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Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı

01.05.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde araç ve yaya trafiği normale döndü.

Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ndeki bariyerler kaldırılarak bölge yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

Ayrıca polis ekiplerinin Taksim Meydanı ve çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

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