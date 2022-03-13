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Taksim Meydanı'ndaki güvercinlere Beyoğlu Belediyesince yem verildi

13.03.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanı'ndaki güvercinlere Beyoğlu Belediyesince yem verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki güvercinlere Beyoğlu Belediyesi ekiplerince yem verildi.

Taksim Meydanı'ndaki güvercinler, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ve çevre esnafı tarafından beslenemedi.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri, karla kaplı meydanda yem arayan yüzlerce güvercin için kamyonetle ekmek, mısır, buğday getirerek, güvercinleri besledi.

Belediye çalışanı Cemal Büyük, güvercinleri günde 2-3 kez beslediklerini belirterek, "Başkanımızın da talimatı var bununla ilgili. Biz de vicdanen bakıyoruz. Duyarlı vatandaşlara da söylüyorum, baksınlar bu hayvanlara." dedi.

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