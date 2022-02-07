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Taksim Sanat, "Farazi" sergisi ile sezona kapılarını açacak

07.02.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Sanat, "Farazi" sergisi ile sezona kapılarını açacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ'nin İstanbulluları özel seçkilerle buluşturduğu Taksim Sanat Galerisi, 10 Şubat'ta "Farazi" adlı sergi ile sanatseverlerle buluşacak.

Bir ay süresince ücretsiz olarak ziyarete açık olacak sergi, resim, heykel, seramik, dokuma, video art, dijital art, ses ve eser enstalasyonlarına ev sahipliği yapacak.

Sanat yöneticisi Meriç Aktaş Ateş'in küratörlüğünde gerçekleşen ve 18 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 10 Mart'a kadar görülebilecek.

Sergi sanatçıları arasında Bahar Oskay Artam, Bengisu Bayrak, Beyza Boynudelik, Eda Emirdağ, Fırat Engin, Fırat Neziroğlu, Kerem Topuz, Maartiz, Melike Kılıç, Merve Dündar, Onur Fendoğlu, Pemra Aksoy, Saliha Yılmaz, Sevim Özyurt, Şevval Konyalı, Tolga Turan, Tuğçe Aytürk ve Yeşim Us yer alıyor.

Serginin açılışında ayrıca sanatçı Fırat Neziroğlu, özel bir performans sergileyecek. "Hepimiz Biriz" dokuma performansı ile sergide yer alan tüm sanatçılar çeşitli renklerdeki yün iplikler ile fiziki dokuma tezgahı oluşturacak ve insanları bir arada tutan bağlar temsil edilecek.

Sergi kapsamında aynı zamanda Meriç Aktaş Ateş'in ve sergide yer alan sanatçıların eşliğinde haftalık sergi turları düzenlenecek. Eserlerin tek tek yorumlanacağı tur ile katılımcılar sergide farklı deneyimler yaşayabilecek.

Sınırlı kapasitede gerçekleştirilecek sergi turlarına katılım "kultur.istanbul/farazisergi" adresi üzerinden yapılabilecek.

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