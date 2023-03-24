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Taksim ve İstiklal esnafı Ramazan’ın ilk iftarını meydanda yaptı

24.03.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On bir ayın sultanın Ramazan’ın ilk günü Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan esnaflar, Taksim Camii’nden duyulan akşam ezanıyla birlikte oruçlarını meydanda kurdukları küçük sofralarında açtı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Taksim ve İstiklal esnafı Ramazan’ın ilk iftarını meydanda yaptı

On bir ayın sultanın Ramazan’ın ilk günü Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan esnaflar, Taksim Camii’nden duyulan akşam ezanıyla birlikte oruçlarını meydanda kurdukları küçük sofralarında açtı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi esnafı da oruçlarını Taksim Meydanı’nda kurdukları küçük sofralarda ve tezgahları başında açtı. Öte yandan Taksim Camii’nin minareleri arasına asılan “Hoş Geldin Şehr-i Ramazan” yazılı mahya yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Turistler yılın ilk iftarı için geldikleri Taksim Camii’ne asılan mahya önünde çekildikleri fotoğraflar ile o anları ölümsüzleştirdi.

Taksim Meydanı’nda kurdukları küçük sofralarında orucunu açan bir esnaf, “Bu Ramazan’da ilk iftarımızdı. İstiklal Caddesi’nde açmak nasip oldu. Esnafız burada. Rabbim nice Ramazanlar nasip etsin bizlere, devletimize milletimize. Deprem bölgesindeki arkadaşlarıma da hayırlı Ramazanlar diliyorum.” şeklinde konuştu.

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