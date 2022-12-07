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Taksim’de Fas’ın galibiyeti coşkuyla kutlandı

07.12.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim’de Fas vatandaşları, takımlarının Dünya Kupası’nda çeyrek finale çıkmasını coşkuyla kutladı.

Taksim’de Fas’ın galibiyeti coşkuyla kutlandı

Galibiyetin ardından küçük gruplar halinde ellerinde Fas bayraklarıyla eğlenen taraftarlar, çevik kuvvet ekiplerinin uyarısı üzerine olaysız bir şekilde dağıldı.

Dünya Kupası son 16 turunda İspanya’yı penaltılarla 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan Fas Milli Takımı’nın galibiyeti Taksim’de coşkuyla kutlandı. Ellerine bayraklarını alan Faslı taraftarlar coşku içinde şarkı söyledi. Küçük gruplar halinde yapılan kutlamalara çevik kuvvet ekipleri güvenlik gerekçesiyle izin vermeyince, Fas taraftarları olaysız bir şekilde dağıldı.

Galibiyeti İstiklal Caddesi’nde coşku içinde kutlayan Fas taraftarı Ülya, “Ben çok mutluyum. Fas’taki herkes çok mutlu çünkü İspanya çok büyük bir takım. Hedefimiz şampiyonluk inşallah” dedi.

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