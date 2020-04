Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle tereddüt edecek bir şeyin olmadığını, her türlü tedbirin alındığını söyledi. Başkan Yalçın ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında 35 bin maske, 10 bin tane hijyen paketi dağıttıklarını ve dağıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, dünyayı kasıp kavuran korona virüs nedeniyle tedbirli olunması gerektiğini, basit bir tedbirle sokağa çıkmadan virüsle mücadele edilebileceğini söyledi. Başkan Yalçın; “Dünyanın her tarafını kasıp kavuran bir beladan bahsediyoruz. Hükümetimiz baştan beri tedbirler alıyor, süreci iyi götürüyoruz. Kayseri olarak da yapılması gerekenleri mahalli bazda yapmaya çalışıyoruz. Ancak bana göre bu klasik sokağa çıkma yasağı değil, bizim virüse karşı tedbirli olmamız açısından psikolojik olarak algılanması gereken bir korunma tedbiri. Hiçbir zaman görünmeyen bir virüsten korunmak üzere evlere kapanmamıştık. Dünyanın psikolojisi, ekonomisi alt üst oldu. Biz de Türkiye olarak üzerimize düşen görevleri yapmak zorundayız. Bu güne kadar çok afet olmuş, depremler, tusunamiler, kasırgalar ancak hiçbir tanesi dünyanın her tarafını aynı anda kasıp kavurmamış. Şimdi görülmeyen bir bela var. Biz bu belanın içerisinde de görevliyiz. Bu da bizim için ayrı bir mutluluğa çevirebileceğimiz bir fırsat. İnşallah yöneticiler olarak gereğini yaparız, dünya ahiret biz de sınavımızı kazanmış oluruz. Bu bir sınav, bu sınavın başında bugün itibariyle sokağa çıkmamamız öneriliyor. Hatta yasak boyutunda bir dikkat çekiliyorsa o zaman biz sokağa çıkmadan biz hastalığa karşı çıkabiliyorsak bundan daha kolay bir mücadele şekli olamaz. Evinde otur, yat sana bulaşmasın. Çok basit olmasıyla beraber çok büyük bir sınav” ifadelerini kullandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Yalçın; “Talas’ta 50 bin tane maske sipariş ettik, 35 bin tanesini dağıttık. 10 bin tane hijyen paketi dağıttık, önümüzdeki günlerde10 bin tane daha dağıtacağız. 20 bin tane Türk Klasikleri, 10 bin tane de dünya klasiklerinden kitap hazırlattık, Pazartesi’nden itibaren onları dağıtacağız. İaşelerimizi dağıtıyoruz. Vefa Destek Oluşumuyla evlere ulaştık, 30 kişi şuanda görev yapıyor, 45 tane de müracaat olmuş. 45 tanenin 39 tanesi evine ekmek istemiş. Hemen ekmeklerini götürebilecek 30 kişilik ekiple hazırız 5 otomobilimizle. Bu konuda hazırız. 430 tane kafe ve restorantın 400 tanesi kapandı. Burada kapalı olan kafeler, berber, kuaförler ve buna benzer günü birlik kazanıp günü birlik yiyen insanların çok olduğu bir yer. Bizin bunları bulup destek olmamız lazım. Allah yoklukla kimseyi imtihan etmesin inşallah. Bir aydan bu yana yaptığımız iş bu. Bu güne kadar ihtiyacı olan kayıtlı ailelerimize, şimdiden sonra da işini geçici olarak kaybetmiş olanlarla ilgili bir mücadeleye gireceğiz. İnşallah başarılı oluruz” diye konuştu.