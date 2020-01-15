Talas Belediyesi Kültün Sanat Rüzgarı Estirecek

Talas Belediyesi Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştireceği etkinliklerle kültür sanat rüzgarı estirecek.

Düzenlediği birbirinden farklı ve renkli etkinliklerle kültür sanat hayatına canlılık katan Talas Belediyesi, Ocak ve Şubat aylarında da önemli etkinliklere imza atacak. Bu kapsamda ilk olarak 25-26 Ocak’ta Talas Belediyesi Tiyatro Akademisi öğrencileri sahne alacak. İki gün boyunca ‘Kare Ülkesine Yolculuk’ adlı çocuk oyununu sahneleyecek Tiyatro Akademisi, öğrencilere sömestr tatili eğlencesi sunmuş olacak.

1 ŞUBAT’TA 2 AÇILIŞ 1 KONSER

Talas Belediyesi etkinlikleri Şubat ayında da tüm hızıyla sürecek. Bu kapsamda Şubat ayının ilk gününde 2 açılış ve 1 konser programı düzenlenecek.

Yardıma muhtaç ailelerin erzak, giyim ve ev eşyası ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ‘Hayır Çarşısı’nın açılışı 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Saat 13.30’daki açılışın ardından aynı gün Ali Saip Paşa Sokağı’ndaki Tol Kilise’nin restorasyonuyla oluşturulan Talas Sanat Galerisi hizmete sunulacak. Sanat Galerisi’nin açılış saati ise 14.30.

İSMAİL ALTUNSARAY GELİYOR

1 Şubat akşamında ise türkü severleri bir büyük konser bekliyor. Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi İsmail Altunsaray, Neşet Ertaş’ı anma gecesinde sahne alacak ve usta sanatçının birbirinden güzel türkülerini seslendirecek. Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz yerleşkesindeki konser saat 19.30’da başlayacak.

14 ŞUBAT’TA ÇOK ÖZEL PROGRAM

Talas Belediyesi 14 Şubat’ta da şair yazar Prof. Dr. Nurullah Genç ve tasavvuf musikisi sanatçısı Mustafa Demirci ikilisini Kayserililerle buluşturacak.

Peygamber Sevgisi konulu bir söyleşi ile dinleyicilerin karşısına çıkacak olan Prof. Dr. Genç, sevgililer sevgilisinin hayatından kesitler sunacak. Sevilen sanatçı Mustafa Demirci de seslendireceği ilahilerle geceye renk katacak.

