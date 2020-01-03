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  4. Talas Belediyesi vatandaşların yaralarını sarıyor

Talas Belediyesi vatandaşların yaralarını sarıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi, ilçeye bağlı Kuruköprü mahallesinde evinde yangın çıkan bir vatandaşa yardım elini uzattı.Geçtiğimiz günlerde Talas ilçesine bağlı Kuruköprü mahallesinde ikamet eden Hacı Çetinkaya isimli vatandaşın evinde çıkan yangın sonucunda, ev kullanılamaz hale geldi.

Talas Belediyesi, ilçeye bağlı Kuruköprü mahallesinde evinde yangın çıkan bir vatandaşa yardım elini uzattı.
Geçtiğimiz günlerde Talas ilçesine bağlı Kuruköprü mahallesinde ikamet eden Hacı Çetinkaya isimli vatandaşın evinde çıkan yangın sonucunda, ev kullanılamaz hale geldi. Haberi alan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çetinkaya’yı arayarak ihtiyaçlarını öğrendikten sonra Talas Belediyesi olarak temel ihtiyaçlarını temin edilmesini sağladı. Başkan Yalçın’ın kendisini aradığını söyleyen Hacı Çetinkaya, kendilerine yardım eden herkese teşekkür etti.
Yangında ahırda bulunan ineğinin de dumandan etkilenerek öldüğünü söyleyen Hacı Çetinkaya, “Başımıza bir yangın musibeti geldi. Komşularımın müdahalesi ile can kaybı olmadı çok şükür. Aşağıya kalorifer kazanı yaptırmıştım ve içine yakacak atmıştım. Nedenini bilmediğim bir şekilde yangın çıkmış ve ben de uyanınca dumanla fark ettim evin yandığını. Komşularım sağ olsunlar fark edince hemen beni kurtardılar ve itfaiyeyi aradılar. İtfaiye ekipleri de hemen yangını kontrol altına aldılar daha fazla büyümeden ama alt kat komple yandı. İçinde de dumandan etkilenen bir tane ineğim öldü ama çok şükür bizde bir şey olmadı. Mali zararımızda da Talas Belediyemiz geldi ve teşhis çalışmaları yaptı. Elinden gelen yardımları yapmaya çalışıyor ve Başkanımız Mustafa Yalçın arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Telefon numarasını verdi ve herhangi bir sorun olduğunda kendisine ulaşabileceğimi söyledi. Yangında inekle beraber, buzdolabı, çamaşır makinesi, çamaşırlar, mutfak ve yatak odası yandı. Belediyemiz de ilk etapta günlük yiyeceğimiz iaşe paketini gönderdi, soba, yatak, odun gibi temel ihtiyaçlarımızı gönderdi. Allah razı olsun başkanımızdan da, görevlilerden de, yardımcı olan herkesten” dedi.

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