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Talas Belediyesi’nden kiralık taşınmazlar

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.09.2020 13:55 | Son Güncelleme

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 61 parça taşınmaz, düzenlenecek açık arttırma usulü ihale ile kiraya sunulacak.30 Eylül Çarşamba günü Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek ihale ile çeşitli mevkilerde yer alan 16 dükkan, 2 kıraathane, 9 büfe, 1 fırın ve 1 çay bahçesi açık teklif yöntemiyle kiraya çıkarılacak.Ayrıca 32 adet tarla da kiraya sunulacak taşınmazlar arasında yer alıyor.İhalelerle ilgili Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54 / 2412-2420 numaralı telefonlarından ve www.talas.bel.tr/duyurular kısmından bilgi alınabilir.

Talas Belediyesi’nden kiralık taşınmazlar

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 61 parça taşınmaz, düzenlenecek açık arttırma usulü ihale ile kiraya sunulacak.
30 Eylül Çarşamba günü Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek ihale ile çeşitli mevkilerde yer alan 16 dükkan, 2 kıraathane, 9 büfe, 1 fırın ve 1 çay bahçesi açık teklif yöntemiyle kiraya çıkarılacak.
Ayrıca 32 adet tarla da kiraya sunulacak taşınmazlar arasında yer alıyor.
İhalelerle ilgili Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54 / 2412-2420 numaralı telefonlarından ve www.talas.bel.tr/duyurular kısmından bilgi alınabilir.

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Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
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Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Gaye Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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