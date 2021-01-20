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Talas Belediyesi’nden Sarıkamış’a ‘son yolculuk’

20.01.2021 12:53 | Son Güncelleme:
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Talas Belediyesi Kayseri Sahne Tiyatrosu, ‘Sarıkamış Son Yolculuk’ adlı oyunu online olarak sahneye koyacak.Aytekin Aydoğan’ın yazıp İsmail Yurt’un yönettiği oyun Sarıkamış destanından kesitler sunuyor.

Talas Belediyesi Kayseri Sahne Tiyatrosu, ‘Sarıkamış Son Yolculuk’ adlı oyunu online olarak sahneye koyacak.

Aytekin Aydoğan’ın yazıp İsmail Yurt’un yönettiği oyun Sarıkamış destanından kesitler sunuyor. 21 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak olan oyuna, pandemi tedbirleri kapsamında seyirci alınmayacak. Ancak Talas Belediyesi instagram hesabından online olarak izlenebilecek.

ONLİNE OYUNLARA BİR YENİSİ DAHA EKLENİYOR
Talas Belediyesi Kayseri Sahne Tiyatrosu daha önce de ‘Sabun Köpüğü’ adlı çocuk oyunu ile ‘Erkeğin Elinin Hamuru’ ve ‘Bir Ragif Geçti’ adlı oyunları online olarak sahnelemiş ve büyük beğeni toplamıştı.

BAŞKAN YALÇIN PROVAYI İZLEDİ
Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da oyunun provasını izleyerek oyunculara moral ve destek verdi. Tiyatronun çok önemli bir sanat olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, bu sanata gönül veren gençleri tebrik ederek her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

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