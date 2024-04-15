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Talas Çanakkale Müzesi’nde rekor üstüne rekor

İHA İHA
15.04.2024 10:53
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 9 Ocak’ta açılışı yapılarak ilçeye kazandırılan ’Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi’ ziyaretçi akınına uğruyor.

Talas Çanakkale Müzesi’nde rekor üstüne rekor

Müzeyi, açılışından bugüne geçen üç aylık sürede ziyaret edenlerin sayısı 55 bine yaklaştı.

Başkan Yalçın’ın, özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hayata geçirdiği ve 9 Ocak’ta görkemli bir törenle açılışı yapılan ve ücretsiz olan müzeyi, 3 ayda 54 bin 207 kişi gezdi. Tarihi Ali Saip Paşa Sokağının girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müzede toplam 5 bölüm yer alıyor. Ziyaretçileri adeta Çanakkale Savaşı’nın içine çeken bina içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Millî Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair özel eserler yer alıyor. Okulların randevulu sistemle yirmişer kişilik gruplar halinde ve rehber eşliğinde gezdirildiği müze, Ramazan ayı boyunca 36 bin 351 kişi ziyaret etti.
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, müzeye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti belirterek; "Gençlerimizde Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla kurduğumuz müze, başta gençlerimiz olmak üzere hemşehrilerimizin akınına uğradı. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti ve doğru bir iş yaptığımızı da ortaya koymuş oldu. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu" dedi.

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