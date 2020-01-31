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Talas her zaman kışa hazır

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri yoğun kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

Talas her zaman kışa hazır

Talas Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri yoğun kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Kırsal mahalleler başta olmak üzere Talas’ın ana caddeleri ve ara sokaklarında aralıksız çalışma yapan ekipler 24 saat görev yapıyor.
Talas Belediyesi, vatandaşların kar yağışının oluşturduğu olumsuzluklardan etkilenmemeleri için bir yandan kar temizleme çalışmalarına devam ederken diğer yandan da don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.
Yaya ulaşımını da ihmal etmeyen Talas Belediyesi, kaldırımları da kardan temizliyor. Özellikle engelli rampalarının olduğu noktalar özenle temizleniyor.
Talas Belediyesi, 8 adet tuzlamalı bıçaklı kamyon, 9 adet kepçe, 3 adet greyder, 3 adet traktör ile karla mücadele çalışması yürütüyor.
Vatandaşlar olası bir aksaklık durumunda yardım almak için Talas Belediyesi’nin ‘Alo 153’ veya 437 00 55 numaralı telefonunu arayabilir.

Talas her zaman kışa hazır

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