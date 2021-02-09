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Talas Kaymakamı Dönmez’den Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

09.02.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dr. Palancıoğlu, "Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, belediyemize gelerek bizleri ziyarette bulundular. Başta mülki idare amirimiz Kaymakamlarımız olmak üzere ilçemizde tüm kurum ve kuruluşlarla her zaman olduğu gibi uyum içerisinde çalışıyoruz. Kayseri’mize en iyi hizmeti verebilmek için uyum ve işbirliği içerisinde bir ve beraber şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlar olarak birlikte çalışacağız. Kayserimizin gelişmesine ve büyümesine katkı sunan önceki kaymakamlarımızın emekleri olduğu gibi sizlerin de ilçemize önemli katkıları ve eserleri olacağına, güzel hizmetlere birlikte imza atacağımıza gönülden inanıyorum. Nazik ziyaretleri için Kaymakamımız Sayın Yaşar Dönmez’e teşekkür ediyorum" dedi.

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