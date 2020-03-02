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Talas Meclisi’nden ortak ses

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.03.2020 17:45 | Son Güncelleme

Talas Belediye Meclisi üyeleri, geçtiğimiz günlerde İdlib’de 34 askerin şehit edilmesiyle ilgili olarak ortak bir basın bildirisi yayınladı.Gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında Mart ayı toplantısını gerçekleştiren Talas Belediye Meclisi’nde öne çıkan konu, İdlib’de 34 askerin şehit edilmesi oldu.

Talas Belediye Meclisi üyeleri, geçtiğimiz günlerde İdlib’de 34 askerin şehit edilmesiyle ilgili olarak ortak bir basın bildirisi yayınladı.
Gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında Mart ayı toplantısını gerçekleştiren Talas Belediye Meclisi’nde öne çıkan konu, İdlib’de 34 askerin şehit edilmesi oldu. Konuyla ilgili olarak, belediye meclisinde grubu bulunan AK Parti, MHP, İyi Parti ve CHP’li meclis üyelerinin katılımıyla hazırlanan ortak metin okundu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın parti temsilcileriyle birlikte okuduğu metinde şu ifadelere yer verildi: “Zaferleri tarih boyunca gıptayla izlenen ve gittiği her yere zaferle birlikte insanlık götüren, her daim mazlumun yanında, zalimin karşısında olan kahraman Türk ordusuna İdlib’de yapılan saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Bilinmelidir ki Türk Milleti her türlü zorluğun ve sıkıntının altından kalkacak güçtedir. Yapılan bu saldırı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir ferdin yüreğini yaktığı gibi bizim de içimizde derin bir hüzün ve yara bırakmıştır. Kahraman Türk ordusunun tarihte olduğu gibi, bugün de kendisine verilen görevleri en iyi şekilde ve çok üstün başarı ile yerine getirdiğine olan inancımız tamdır. Biliyoruz ki, bölgede çok büyük insani dramlar yaşanmaktadır. Artık dünyanın, bu durumlara daha fazla duyarsız kalmamasını istiyor, bu felaketlere engel olunması ve çözümün en kısa zamanda uluslararası hukukun öngördüğü şekilde gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Talas Belediyesi Meclis Üyeleri olarak 27 Şubat’ta İdlib’te şehadet şerbetini içen tüm kahraman askerlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Başta şehit askerlerimizin yakınları olmak üzere tüm vatandaşlarımıza baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”
Başkan Yalçın’ın bildiri metnini okumasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesiyle son buldu.

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